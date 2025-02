Der Dax hat zum Ende einer turbulenten Woche einen erneuten Stabilisierungsversuch gestartet. Allerdings hielt sich die Kaufbereitschaft am Freitag in Grenzen: Um die Mittagszeit stand der deutsche Leitindex 0,27 Prozent im Plus bei 22.375,33 Punkten. Angesichts der Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Höhenflug zeichnet sich ein Wochenverlust von 0,6 Prozent ab. Vor der Bundestagswahl am Sonntag hielten sich die Anleger eher zurück, kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow.