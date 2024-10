Nach einem schwachen Start in die Börsenwoche ist auch am Mittwoch für die Optimisten am deutschen Markt nicht viel zu holen. Gegenwind erhalten die Börsen von den Zinsen in den USA, die auf den höchsten Stand seit drei Monaten gestiegen sind. Gegen Mittag bewegte sich der Dax mit 19.395 Zählern kaum von der Stelle. Für den Leitindex bleibt die runde Marke von 20.000 Punkten aber in Reichweite. Der Rekord aus der Vorwoche steht bei knapp 19.675 Punkten.