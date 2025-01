Am deutschen Aktienmarkt gibt es am Donnerstag zum Auftakt in das neue Börsenjahr moderate Kursgewinne. Der Dax sprang in den Anfangsminuten erstmals seit Mitte Dezember über die 20.000-Punkte-Marke, konnte dieses Niveau aber nicht halten. Aussagekräftige Kurse wird es wohl erst in einigen Tagen geben, wenn wieder mehr Investoren ins Marktgeschehen eingreifen.