Der jüngst starke Dax hat am Montag etwas weiter zugelegt. Der deutsche Leitindex war am Vormittag bis auf gut neun Punkte an sein Ende September erreichtes Rekordhoch bei 19.491 Zählern herangerückt, bevor der Schwung nachliess. Am Mittag stand noch ein Plus von 0,14 Prozent auf 19.400,09 Punkte zu Buche.