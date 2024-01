Eine tags zuvor späte Kurserholung am New Yorker Aktienmarkt hat dem Dax am Freitag wieder auf die Beine geholfen. Der Leitindex schüttelte die negative Überraschung durch die am Vortag veröffentlichten US-Inflationsdaten ab und legte gegen Mittag um 0,80 Prozent auf 16 679,27 Zähler zu. An den Zinserwartungen habe sich nach der etwas höher als erwartet ausgefallenen US-Teuerung nichts geändert, konstatierten die Analysten der ING Bank.

12.01.2024 11:56