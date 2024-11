Insgesamt ist am Markt vor wichtigen Ereignissen in den USA eine hohe Unsicherheit spürbar. Am frühen Nachmittag steht die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Oktober auf dem Programm. Am nächsten Dienstag findet in den Vereinigten Staaten die Präsidentschaftswahl statt und am Donnerstag gibt die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsentscheidung bekannt.