Der Versicherungskonzern Talanx will seinen Gewinn auch in den nächsten Jahren deutlich steigern und den Aktionären kontinuierlich steigende Dividenden zahlen. Das kam gut an. Die Aktie stieg um 2,4 Prozent. Bilfinger legten noch deutlicher zu. Mit plus 5,3 Prozent setzen sie sich an die MDax-Spitze, nachdem der Industriedienstleister am Vorabend ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt hatte.