Am frühen Nachmittag stand der deutsche Leitindex 0,33 Prozent im Plus bei 22.389,18 Punkten. Angesichts der Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Höhenflug zeichnet sich ein Wochenverlust von knapp 0,6 Prozent ab. Der MDax , in dem sich die mittelgrossen Unternehmen versammeln, erholte sich am Freitag um deutlichere 1,12 Prozent auf 27.703,08 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,4 Prozent.