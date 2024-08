«Die Kauflaune für deutsche Aktien ist zwar nicht so schlecht wie die Konsumstimmung der Deutschen, hat aber nach dem Zehn-Prozent-Plus in den vergangenen drei Wochen spürbar nachgelassen. Und dass Menschen, die den Gürtel enger schnallen und weniger konsumieren, dann stattdessen Geld in Aktien investieren, ist eher unwahrscheinlich», kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets.