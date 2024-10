Ein angehobener Ausblick von About You lockte die Anleger in Papiere von Online-Modehändlern. So gehörten die Aktien des Konkurrenten Zalando mit plus 0,7 Prozent zu den Top-Werten im Dax. Der Kurs von About You unterlag stärkeren Schwankungen und gewann zuletzt 4,3 Prozent.