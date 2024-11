Nach dem deutlichen Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt am Vortag als Reaktion auf den US-Wahlsieg Donald Trumps haben sich die Kurse am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Der Dax legte gegen Mittag um gut ein Prozent auf 19.244 Zähler zu. Damit ist die Kursdelle vom Vortag fast ausgebügelt. Am Mittwoch hatte der Leitindex ein Abrutschen unter die runde Marke von 19.000 Punkten nur knapp vermieden.