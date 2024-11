Nach dem deutlichen Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt am Vortag als Reaktion auf den US-Wahlsieg Donald Trumps haben die Kurse am Donnerstag wieder kräftig zugelegt. Marktbeobachter verbinden mit dem Aus der Ampel-Koalition in Berlin die Hoffnung auf eine fiskalpolitische Unterstützung für die angezählte deutsche Konjunktur. Auf Erholungskurs gingen die am Vortag abgestraften Automobilaktien.