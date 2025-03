Der Dax notierte um die Mittagszeit 1,6 Prozent im Plus bei 22.935,87 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochenverlust von rund 0,7 Prozent an, nachdem er deutlich von seinem jüngsten Rekordhoch abgerutscht war. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen stieg am Freitagmittag um 1,9 Prozent auf 29.000 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 1,2 Prozent nach oben.