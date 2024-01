Rekordhohe US-Börsen haben am Montag auch an der Frankfurter Börse die Laune der Anleger aufgehellt. Der Dax kletterte am Ende der ersten Handelsstunde um 0,58 Prozent auf 16 650,88 Punkte. Für den MDax mit den mittelgrossen Unternehmenswerten ging es um 1,40 Prozent auf 25 788,43 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,7 Prozent zu.

22.01.2024 10:09