Nach der deutlichen Vorwochenerholung des Dax ist es am Montag nur noch in den Auftaktminuten etwas nach oben gegangen. Bei gut 24.220 Punkten war zunächst Schluss mit der Annäherung an das einen Monat alte Rekordhoch von 24.639 Punkten. Der Leitindex gab das positive Vorzeichen auf, weil Anleger unter anderem wegen geopolitischer Unsicherheit vorsichtig wurden.