Der Dax ist am Mittwoch kaum verändert in den Handel gestartet. Nach zehn Tagen mit Gewinnen und einem kleinen Verlust am Vortag legte der deutsche Leitindex am Vormittag um 0,15 Prozent auf 18.385,65 Punkte zu. Es fehlt an richtungsweisenden Impulsen seitens der US-Börsen und von Unternehmen.