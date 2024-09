Die Experten der Helaba betonten am Mittwochmorgen nach den jüngsten Wirtschaftsdaten wie etwa dem Ifo-Index, dass die konjunkturellen Perspektiven getrübt bleiben. Die Währungshüter dürften sich deshalb darin bestärkt sehen, den Zinssenkungskurs fortzusetzen, schrieben sie. Trotz der Konjunkturaussichten und geopolitischer Spannungen halte die positive Grundstimmung am deutschen Aktienmarkt jedoch an. Der Aufwärtsimpuls sei intakt und ein Test und Überschreiten der Marke von 19.044 weiterhin möglich.