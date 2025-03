Zum Ende einer bisher schwachen Woche hat der deutsche Aktienmarkt einen weiteren Stabilisierungsversuch unternommen. Der Dax notierte am Freitag im frühen Handel 0,32 Prozent im Plus bei 22.639,12 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochenverlust von rund anderthalb Prozent an, nachdem er deutlich von seinem jüngsten Rekordhoch abgerutscht war.