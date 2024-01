Nach dem erfreulichen Wochenauftakt hat sich der Dax am Dienstag mit weiteren Gewinnen schwer getan. Der deutsche Leitindex startete zwar solide in den Handel, schon in der ersten Stunde gingen die frühen Gewinne aber wieder verloren. Zuletzt gab der Leitindex mit 16 653,76 Punkten um 0,18 Prozent nach.

23.01.2024 10:01