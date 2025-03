Die Zinssignale hatten den Kursen in New York eine Fortsetzung der Erholung ermöglicht, was nach der jüngsten Rekordrally beim Dax aber nicht mehr als Kurstreiber wirkt. Anleger hatten hierzulande zuletzt das massive Finanzpaket eingepreist, das am Freitag noch im Bundesrat verabschiedet werden muss.