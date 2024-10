Der Dax steuert am Tag der Deutschen Einheit auf seinen vierten Verlusttag in Folge zu. Vor einigen Tagen waren noch die 20.000 Punkte und weitere Rekorde im Gespräch, doch nun rutschte der Leitindex am Donnerstag erst einmal unter die 19.000-Punkte-Marke. Gegen Ende der ersten Handelsstunde weitete sich der Abschlag bei 18.991 Punkten auf 0,9 Prozent aus. Der MDax gab ebenfalls um 0,9 Prozent auf 26.522 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor knapp ein Prozent.