Nach drei Verlusttagen des Dax in Folge haben sich die Aktienkurse am Donnerstag stabilisiert. Im frühen Handel legte der deutsche Leitindex um ein halbes Prozent auf 19.478 Zähler zu. Eine durchgreifende Aufwärtsbewegung in Richtung der jüngsten Höchstmarke lässt jedoch weiter auf sich warten. «Seit dem Rekordniveau bei 19.675 Punkten aus der vergangenen Woche gönnt sich das Aktienbarometer eine kleine Verschnaufpause», merkte die Bank HSBC an.