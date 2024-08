Mut machten die Daten zu Inflation und Verbraucherausgaben in den USA aus der vergangenen Woche, hiess es von Commerzbank-Analysten. Diese «verstärkten die Hoffnung auf eine sanfte Landung der US-Wirtschaft, was die Märkte beruhigte». Inzwischen gingen die Blicke in Richtung des Treffens der Notenbanker in Jackson Hole am Ende der Woche. Anleger versprechen sich von diesem Signale über die weitere US-Geldpolitik.