Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag moderat zugelegt. Der Dax stieg am Vormittag um 0,4 Prozent auf 24.094 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochengewinn von 1,4 Prozent an. Der MDax gewann am Freitag ebenfalls 0,4 Prozent auf 30.169 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,1 Prozent nach oben.