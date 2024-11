«Die Nervosität vor der US-Wahl ist überall spürbar - auch an den Finanzmärkten», hiess es in einem Kommentar des Brokers eToro. Zumindest kurzfristig berge die Wahl die Gefahr starker Schwankungen an den Börsen. Daher hätten die Anleger bereits in der Vorwochen die Risiken reduziert und Aktien verkauft. «Die Wall Street verzeichnete den heftigsten Ausverkauf seit neun Wochen».