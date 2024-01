Trotz positiver Vorgaben aus den USA hat der Dax am Dienstag nachgegeben. Der deutsche Leitindex gab kurz nach dem Handelsstart um 0,13 Prozent auf 16 695,10 Zähler nach. Nach der Steigerung am Vortag und vor den wichtigen Inflationsdaten aus den USA an diesem Donnerstag zögern die Anleger also mit weiteren Käufen.

09.01.2024 09:48