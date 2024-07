Nur moderate Gewinne hat es am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt gegeben. Angesichts weiterer Kursrekorde an den US-Aktienmärkten fielen die Aufschläge hierzulande verhalten aus: Der Leitindex Dax stieg im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 18.432 Punkte. Am Vortag hatten sich der marktbreite S&P 500 und die Nasdaq-Indizes zu weiteren Höchstmarken aufgeschwungen.