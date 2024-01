Die Aussicht auf ein noch länger hohes Zinsniveau belastete unterdessen die als hierfür empfindlich geltenden Energietitel. RWE und Eon landeten am Dax-Ende mit Abschlägen von bis zu 1,6 Prozent. Auch die zinssensiblen Immobilienwerte gehörten in Europa zu den Verlierern, hierzulande hielten sich einige Vertreter aber besser: Vonovia etwa stemmten sich dank Kaufempfehlung der Bank of America mit plus 0,30 Prozent gegen den schwächeren Trend.