Die Hoffnung auf ein historisches Finanzpaket in Deutschland hat dem Dax am Dienstag zu einem erneuten Rekordhoch verholfen. Die Bestmarke wurde am Vormittag auf gut 23.476 Punkte leicht nach oben geschraubt. Zuletzt betrug das Plus dann noch 1,08 Prozent auf 23.406 Zähler. Der Dax baute sein Jahresplus in der Spitze auf knapp 18 Prozent aus.