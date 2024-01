Am deutschen Aktienmarkt bleiben die Kurse auch am Mittwochnachmittag unter Druck. Nach dem morgendlichen Fall auf den tiefsten Stand seit Dezember notierte der Leitindex Dax zuletzt um 1,01 Prozent tiefer bei 16 403,81 Punkten. Die Stimmung bei den Anlegern bleibt angeschlagen, nachdem vor allem gedämpfte Hoffnungen auf baldige Leitzinssenkungen in den USA bereits am Vortag auf die Kauflaune gedrückt hatten. Auch der jüngste Konjunkturaufschwung in China zum Jahresende entlastete die Anleger kaum, denn der Immobilienmarkt bleibt unter Druck.

17.01.2024 15:03