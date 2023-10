Zum Ende einer schwachen Börsenwoche legt der Dax am Freitag wieder etwas zu. Vor dem am Nachmittag erwarteten Arbeitsmarktbericht aus den USA lag der Leitindex zur Mittagszeit mit 0,63 Prozent im Plus bei 15 165,82 Punkten. Damit schrumpft sein Wochenminus auf 1,4 Prozent. Zur 15 000-Punkte-Marke, die am Mittwoch zeitweise unterschritten wurde, baute er sich wieder ein kleines Polster auf.

06.10.2023 17:59