Nach bis zu 18 Prozent Plus im laufenden Jahr beim Dax fehlt den Anlegern neuerdings der Wille, die Kurse weiter nach oben zu treiben. Laut dem Marktbeobachter Christian Henke vom Broker IG werden die Blicke jetzt wieder vermehrt auf die Auswirkungen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump gerichtet. Eine Erholung, die es am Vorabend an den US-Börsen in erster Reaktion auf die geldpolitischen Signale gab, dürfte sich am Donnerstag nicht fortsetzen.