Anleger machen am Donnerstag bei den zuletzt stark gelaufenen deutschen Aktien verstärkt Kasse. Am Tag vor dem grossen Verfall an den Terminbörsen zollte der Dax seiner Rekordrally Tribut. Er fiel am Nachmittag um 1,57 Prozent auf 22.922 Punkte. Nach bis zu 18 Prozent Plus im laufenden Jahr fehlt den Anlegern derzeit der Wille, die Kurse weiter nach oben zu treiben. Zeitweise hatte der Leitindex auf seiner Talfahrt sogar bis zu zwei Prozent eingebüsst.