An einem womöglich richtungweisenden Tag für die weltweiten Börsen haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückgehalten. Die Präsidentschaftswahlen in den USA sind am Dienstag das alles beherrschende Thema an den Finanzmärkten. Die damit verbundenen grossen Unsicherheiten sprechen zunächst gegen grössere Kurssprünge. Der Dax lag am frühen Nachmittag mit 19.190 Punkten moderat im Plus.