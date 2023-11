Am Nachmittag legte der Dax um 0,54 Prozent auf 16 253,11 Punkte zu und steuert mit Gewinnen von 9,7 Prozent auf den bislang stärksten Börsenmonat des Jahres zu. Bisher war dies mit einem Prozentpunkt weniger der Januar gewesen. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen zeigte sich am Donnerstag mit plus 0,02 Prozent auf 26 318,11 Zähler kaum verändert. Im Monatsverkauf liegt er jedoch mit 9,5 Prozent im Plus.