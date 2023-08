Anleger sind bei deutschen Aktien am Mittwoch nach zwei deutlichen Gewinntagen wieder vorsichtiger geworden. Inflationsdaten aus Deutschland liessen keine eindeutigen Schlüsse zu, was die geldpolitische Perspektive in der Eurozone betrifft. Der Leitindex Dax stand am Nachmittag bei 15 918,15 Punkten. Im Vortagsvergleich bedeutete dies ein kleines Minus von 0,08 Prozent. Die August-Bilanz bleibt mit einem Minus von mehr als drei Prozent ziemlich negativ.

30.08.2023 15:00