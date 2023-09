Wieder aufgeflammte Konjunktursorgen haben den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch belastet. Der Leitindex Dax fiel um 0,29 Prozent auf 15 726,05 Punkte und knüpfte damit an seine jüngsten Verluste an. Das Börsenbarometer blieb aber in seiner jüngsten Spanne zwischen 15 500 und 16 000 Punkten.

06.09.2023 12:07