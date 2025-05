Die Aktien von Infineon knüpften an ihren starken nachbörslichen Trend vom Vorabend an und legten um 1,1 Prozent zu. Am Dienstagabend hatten die Münchner eine Kooperation mit Nvidia bei der KI-Stromversorgung vermeldet. «Infineon verfolgt das Ziel, neue Standards in der Stromversorgung für KI-Rechenzentren zu schaffen», hiess es.