Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitagnachmittag von seiner freundlichen Seite gezeigt. In den USA wurde die Berichtssaison eingeläutet. Die Quartalszahlen der US-Grossbanken JPMorgan und Wells Fargo fielen besser als erwartet aus und sorgten auch hierzulande für leichten Auftrieb. US-Inflationsdaten hatten kaum Einfluss auf die Indizes. So stiegen die Erzeugerpreise im September stärker als erwartet.