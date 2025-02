Im Dax streben Rheinmetall am Dienstag in Richtung der Kursmarke von 1000 Euro mit einem Plus von zuletzt 2,5 Prozent. Es beflügeln weiter die Erwartungen in puncto deutlich steigender Verteidigungsausgaben Deutschlands und der EU. Hensoldt im MDax und Renk im SDax legten ebenfalls weiter zu.