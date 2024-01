SAP als grösstes Schwergewicht im Dax setzte seinen Rekordlauf am Mittwoch mit einem Kurssprung um zuletzt sechs Prozent fort. Der Softwarekonzern hat im Schlussquartal im Tagesgeschäft mehr verdient als gedacht, einen starken Ausblick gegeben und ausserdem angekündigt, dass er in einem Grossumbau die Geschäfte mit Künstlicher Intelligenz (KI) pushen will. CMC-Experte Stanzl sah in diesem Trendthema den wichtigsten Stimmungstreiber.