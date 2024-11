In Europa gab es ebenfalls negative Vorzeichen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging 0,8 Prozent tiefer ins Wochenende, nachdem er sich am Donnerstag noch deutlich von einem Dreimonatstief erholt hatte. Die Börse in Zürich büsste noch mehr ein, während es in London bei einem knappen Minus blieb. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial verlor zum europäischen Handelsende 0,7 Prozent, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gut 2 Prozent einbüsste.