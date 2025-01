Den MDax führte Hellofresh mit plus 8,0 Prozent an. Laut Börsenbrief-Autor Hans Bernecker könnte es den Kurs weiter antreiben, dass der Kochboxen-Lieferant mit neuen Schnellmahlzeiten in die Domäne der Fast-Food- und Tiefkühlanbieter vorstossen will. Mutares sprangen im SDax um 12,1 Prozent hoch. Die Beteiligungsgesellschaft knüpfte mit dem Kauf des spanischen Industriedienstleisters Nervión an eine Serie von Übernahmen an.