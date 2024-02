Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx erreichte den höchsten Stand seit 2001 und beendete den Tag mit plus 0,76 Prozent auf 4690,87 Zähler. Gewinne wurden auch an den Länderbörsen in Paris und London verzeichnet. In den USA stieg der Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa leicht, während die Nasdaq-Börse schwächelte.