Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,23 Prozent auf 4463,51 Punkte nach. Auch an den Länderbörsen in Paris und London wurden moderate Verluste verbucht. An der Wall Street hielt sich der Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa leicht im Plus, die technologielastigen Nasdaq-Indizes legten indes deutlicher zu.