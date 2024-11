Auch an den anderen wichtigen europäischen Börsen ging es nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund 0,7 Prozent auf 4.789 Punkte zu. In der Schweiz und Grossbritannien wurden noch deutlichere Zuwächse verbucht. In den USA gewann der Dow zuletzt 0,6 Prozent.