Treiber der Rally am Aktienmarkt ist die Hoffnung, dass US-Präsident Trump als «Dealmaker» erfolgreich sein wird. Eine erste Einigung im Zollstreit hatte er am Vortag mit Grossbritannien vermeldet. Gespräche zwischen den USA und China werden zudem am Wochenende erwartet. Eine Aussage von Trump an diesem Freitag, wonach Zölle in Höhe von 80 Prozent auf chinesische Waren richtig erschienen, hinterliess im Dax letztlich kaum Spuren.