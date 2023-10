Auf Unternehmensseite war nachrichtlich wieder etwas mehr geboten als zuletzt. So gerieten im Tagesverlauf die Aktien von Sportartikelherstellern mächtig unter Druck. Vor allem galt dies für die Anteile von Puma , die am MDax-Ende um 11,5 Prozent abrutschten. Adidas folgten dem als Schlusslicht im Dax um 3,7 Prozent nach unten. Am Markt wurde der starke Abgabedruck mit Gerüchten begründet, dass derzeit dämpfend auf die Analystenschätzungen eingewirkt werde. Da half es auch nicht, dass das Unternehmen verlauten liess, für seine Jahresziele in der Spur zu sein.