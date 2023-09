Inflationsdaten aus den USA am Mittwoch, die EZB-Sitzung am Donnerstag und zum Wochenschluss der grosse Verfall an den Terminbörsen - «da könnte jedes Engagement am Aktienmarkt verfrüht sein», fasste Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets die Beweggründe für die Anleger zusammen, sich bedeckt zu halten. Mit Blick auf die EZB war die Spannung selten so gross. Unter Börsianern bleibt es äusserst strittig, ob eine weitere Zinsanhebung oder eine Zinspause kommt.