Vorab stand am Freitag der sogenannte PCE-Preisdeflator in den USA im Blickfeld. Der Preisauftrieb, gemessen an der von der Fed besonders beachteten Kernkomponente des PCE-Preisindex, ging etwas deutlicher zurück als erwartet. Das nährte die Zinshoffnung an der Wall Street, der Dow Jones Industrial kletterte auf ein weiteres Rekordhoch.